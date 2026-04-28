В японском аэропорту в качестве грузчиков багажа будут задействованы человекоподобные роботы

В токийском аэропорту Ханэда, где грузчики славятся своей ответственностью, но при этом сильно перегружены, вскоре появятся новые помощники – человекоподобные роботы, пишет The Guardian. Проект авиакомпании Japan Airlines рассматривается как возможное решение острой нехватки рабочей силы в стране.

Роботы китайского производства будут заниматься перемещением багажа и грузов по территории аэропорта Ханэда, который ежегодно обслуживает свыше 60 миллионов пассажиров. Совместно с партнером GMO Internet Group компания рассчитывает, что испытания, запланированные до 2028 года, помогут снизить нагрузку на персонал на фоне роста туризма и дефицита работников.

На недавней демонстрации для прессы показали робота ростом около 130 сантиметров, разработанного компанией Unitree. Он неуверенно перемещал груз к конвейеру рядом с самолетом и даже попытался "поприветствовать" коллегу, помахав рукой.

Глава JAL Ground Service Еситэру Судзуки отметил, что внедрение роботов для тяжелой физической работы позволит существенно облегчить труд сотрудников. Однако он подчеркнул, что ключевые функции, связанные с безопасностью, останутся за людьми.

Япония сейчас сталкивается сразу с двумя вызовами: стремительным ростом числа иностранных туристов и сокращением, а также старением населения. По данным национальной туристической организации, только за первые два месяца 2026 года страну посетили более 7 миллионов человек, после рекордных 42,7 миллиона за прошлый год, несмотря на спад турпотока из Китая из-за дипломатической напряженности.

Согласно прогнозам, к 2040 году Японии потребуется более 6,5 миллиона иностранных работников, чтобы поддерживать экономический рост, поскольку число местных трудоспособных граждан продолжает уменьшаться.

Президент GMO AI and Robotics Томохиро Учида подчеркнул, что, несмотря на высокий уровень автоматизации аэропортов, многие процессы по-прежнему зависят от человеческого труда, и нехватка персонала ощущается особенно остро. Ожидается, что роботы смогут работать непрерывно в течение двух-трех часов, после чего им потребуется перерыв. В будущем их планируют привлекать и к другим задачам, например, к уборке салонов самолетов.