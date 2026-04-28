Whatsapp прекратит работать на смартфонах с Android 5

С 8 сентября 2026 года приложение WhatsApp перестанет работать на всех версиях Android ниже 6.0. Это означает, что устройства с Android 5.0 и 5.1 лишатся доступа к нему.

На сегодняшний день минимальным требованием является Android 5.0, однако многие пользователи по-прежнему работают на значительно более старых версиях. Особенно широко это явление распространено в таких странах, как Индия, Бразилия, Пакистан, а также в регионах Юго-Восточной Азии и Африки, где старые устройства все еще активно используются.

В WhatsApp отмечают, что разрыв между программными требованиями и возможностями старых устройств неуклонно растет, и ряд новых функций попросту не может работать на устаревших системах.

Android 6.0 был выпущен в 2015 году и принес с собой существенные улучшения в области безопасности и управления ресурсами. Среди ключевых нововведений – усовершенствованная модель разрешений для приложений, предоставляющая пользователям тонкий контроль над доступом к данным, а также режим Doze для экономии заряда батареи в период простоя устройства.

Пользователи, которых затронет это изменение, заблаговременно получат уведомление с предложением обновить устройство непосредственно в приложении. Рекомендуется заранее создать резервную копию переписки – через Google Drive или с помощью локального резервного копирования на устройстве, чтобы избежать потери истории чатов.