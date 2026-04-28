Наука и Хайтек

Апноэ во сне может повреждать мышцы, а не просто вызывать храп. Израильское исследование

время публикации: 28 апреля 2026 г., 06:40 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 06:40
Исследование, проведенное в Университете Бен-Гуриона в Негеве и Медицинском центре Университета Сорока и опубликованное в журнале Sleep and Breathing, выявило выраженную связь между обструктивное апноэ сна и ухудшением качества скелетных мышц. Ученые предполагают, что это состояние может ускорять возрастную потерю мышечной массы – проблему, которую часто недооценивают. По оценкам, около 30% взрослых сталкиваются с этим нарушением сна. Оно возникает, когда во время ночного отдыха дыхательные пути периодически сужаются, вызывая кратковременные остановки дыхания, падение уровня кислорода и ухудшение восстановления организма.

Хотя уже известно, что апноэ влияет на внимание, концентрацию и работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, новые данные указывают на дополнительные последствия – снижение прочности костей и ухудшение состояния мышечной ткани. Это может повышать риск переломов, ослаблять физическую силу и в целом ухудшать качество жизни. Работу возглавили Ариэль Тарасюк и Илан Шелеф, к которым присоединились Шарон Дэниел и студент-медик Самуэль Фрэнсис.

В ходе исследования ученые проанализировали уже существующие компьютерные томограммы, выполненные по другим причинам. Это позволило оценить плотность костей и состав мышц без дополнительного обследования пациентов. Выяснилось, что у людей с апноэ сна плотность мышечной ткани ниже, а ее структура изменена, что говорит о снижении ее качества.

Исследователи отмечают, что объединение данных о сне с результатами медицинской визуализации может помочь точнее выявлять группы риска и разрабатывать более эффективные меры профилактики. Авторы рекомендуют включать оценку состояния костей и мышц в стандартный анализ КТ-снимков, а также внедрять системное наблюдение и индивидуальные планы лечения для пациентов с этим нарушением сна – чтобы выявлять проблему раньше и повышать эффективность терапии.

