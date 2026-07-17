Астрономы впервые обнаружили сахар в межзвездном пространстве

Астрономы впервые напрямую обнаружили молекулы сахара в межзвездном пространстве. Открытие указывает на то, что сложные органические соединения, необходимые для возникновения жизни, могли появиться еще до формирования звезд и планет.

Исследователи обнаружили эритрулозу – сахар, состоящий из четырех атомов углерода, – в молекулярном облаке G+0.693−0.027, расположенном недалеко от центра Млечного Пути. Для наблюдений ученые использовали радиотелескопы в Испании и анализировали спектральные данные, полученные из этого региона космоса.

Эритрулоза встречается и на Земле – например, она содержится в красной малине. В водной среде это вещество может превращаться в треозу, которую ученые рассматривают как возможного химического предшественника РНК. Именно поэтому обнаружение этой молекулы представляет особый интерес для исследований происхождения жизни.

Ранее следы сахаров уже находили в метеоритах и образцах астероидов, а ученым удавалось получать подобные молекулы в лабораторных условиях, имитирующих межзвездную среду. Однако непосредственно в межзвездном пространстве сахар до сих пор обнаружить не удавалось. Чтобы подтвердить присутствие эритрулозы, исследователи искали ее характерный спектральный "отпечаток". В результате они обнаружили 12 независимых спектральных линий, совпадающих с предполагаемым излучением этой молекулы. Кроме того, выяснилось, что эритрулозы в исследуемом облаке примерно в восемь раз больше, чем более простых сахаров с тремя атомами углерода.

Молекулярные облака состоят из газа и пыли и считаются своеобразными "звездными яслями" – именно в них со временем формируются звезды и планеты. Новое открытие показывает, что некоторые сложные органические соединения могут возникать еще до появления планетных систем.

По мнению ученых, это означает, что часть химических компонентов, необходимых для зарождения жизни, может присутствовать уже в исходном материале, из которого впоследствии образуются планеты. В дальнейшем исследователи планируют искать в межзвездном пространстве более сложные сахара, в том числе рибозу – один из ключевых компонентов РНК.