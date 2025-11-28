Наш мозг состоит из пяти "эпох". Взрослый режим начинается только после 30-ти

Ученые определили пять главных "этапов" развития человеческого мозга в масштабном исследовании изменений нейронных сетей от детства до старости. В рамках работы были проанализированы данные сканирования мозга почти 4000 человек в возрасте от одного до 90 лет, что позволило построить карту нейронных связей и проследить их эволюцию на протяжении всей жизни. В результате исследователи выделили пять ключевых фаз развития, разделенных четырьмя важными "точками", когда структура мозга меняет направление своего развития: примерно в 9, 32, 66 и 83 года.

Исследователи установили, что детский период развития продолжается от рождения до девяти лет, после чего начинается подростковая фаза, длящаяся в среднем до 32 лет. В начале тридцати лет нейронные сети мозга переходят во взрослый режим – самый продолжительный этап, охватывающий более трех десятилетий. Около 66 лет наступает третий "поворотный момент", знаменующий начало фазы "раннего старения" мозга. Наконец, к примерно 83 годам формируется стадия "позднего старения".

Для количественной оценки организации мозга ученые использовали 12 различных показателей, включая эффективность нейронных связей, степень их фрагментации, а также то, насколько мозг полагается на центральные узлы или на более распределенную сеть связей. С младенчества до детства мозг характеризуется процессом "сетевой консолидации": количество синапсов (соединений между нейронами) сокращается, остаются только наиболее активные. В этот период, как показало исследование, эффективность нейронных связей в мозге снижается. В это же время объем серого и белого вещества быстро растет, в результате чего толщина коры достигает своего максимума, а складчатость коры стабилизируется.

В подростковый период, который составляет вторую "эпоху" развития мозга, белое вещество продолжает увеличиваться, что способствует более тонкой и упорядоченной организации коммуникационных сетей мозга. Эта фаза сопровождается постепенным ростом эффективности нейронных связей по всему мозгу, что отражается на улучшении когнитивных способностей. В этих этапах наблюдается непрерывная тенденция к развитию мозга на протяжении длительного времени, а не его статичное состояние. Около 32 лет наблюдается наибольший общий сдвиг в развитии мозга. Некоторые жизненные события, такие как рождение ребенка, могут частично объяснять эти изменения, хотя исследование напрямую это не проверяло.

С этого возраста структура мозга, по-видимому, становится более стабильной по сравнению с предыдущими фазами, что отражает "плато" в уровне интеллекта и личностных характеристиках, согласно данным других исследований. Одновременно отделы мозга начинают более четко разграничиваться. Последние два поворотных момента характеризуются снижением числа связей в мозге, что связывают с процессами старения и деградацией белого вещества.