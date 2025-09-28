Генетики доказали, что ячмень был одомашнен пять раз в разных регионах Плодородного полумесяца

Израильские ученые вместе с немецкими коллегами доказали, что современный ячмень имеет "мозаичное происхождение" и произошел от нескольких диких популяций.

Ячмень – одно из древнейших культурных растений человечества. Люди выращивают эту культуру более 10 000 лет. Долгое время ученые считали, что он был одомашнен в единственном месте. Но новое исследование, опубликованное в журнале Nature, кардинально меняет это представление.

Исследовательская группа провела глубокий анализ эволюции и одомашнивания ячменя, изучив так называемые гаплотипы – участки ДНК, которые наследуются вместе и действуют как генетические "строительные блоки". Для восстановления истории растения ученые проанализировали генетический материал 682 образцов ячменя из банка генов Лейпцигского института генетики растений и 23 археологические находки, включая древние обугленные зерна возрастом до 6000 лет.

Команда изучила 380 образцов дикого ячменя из регионов западной и центральной Азии, сравнив их с 302 образцами одомашненного ячменя. Цель заключалась в определении места и времени внедрения ключевых гаплотипов в геном растения.

"Ячмень происходит не из единого источника, как долго предполагалось", – утверждают ученые. Геном растения представляет собой мозаику, составленную из вкладов пяти популяций дикого ячменя из Плодородного полумесяца и соседних территорий. Плодородный полумесяц часто называют "колыбелью цивилизации". Он охватывает территорию современных Турции, Ирака и Израиля, включая долины рек Тигр и Евфрат в Месопотамии и восточное побережье Средиземного моря.

Некоторые гаплотипы, необходимые для одомашнивания, появились 27 тысяч лет назад, задолго до того, как люди начали одомашнивать ячмень. Распространение ячменя за пределы Плодородного полумесяца происходило долго и сложно, с постоянным генетическим обменом между местными дикими популяциями и уже одомашненными сортами. Это сформировало современное генетическое разнообразие культуры. Около 8500 лет назад одомашненный ячмень разделился на три основные линии: западную, восточную и эфиопскую.