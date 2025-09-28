Израильский стартап развивает "военную операционную систему"

Израильская оборонная компания Kela приобрела стартап Pelanor, разработавший ИИ-модель оптимизации облачных вычислений. Kela интегрирует гражданские технологии в военные системы нового поколения.

Компания Kela разрабатывает "операционную систему для военных" – модульную платформу, меняющую подход к управлению оборонными системами. Платформа Kela обеспечивает быстрое и безопасное подключение передовых коммерческих технологий к существующей военной инфраструктуре.

Система Kela собирает данные из множества источников – камер, дронов, радаров, обрабатывает их в реальном времени и предоставляет военным единую картину. Платформа способна интегрировать широкий спектр технологий: от датчиков и систем управления до кибер-инструментов и решений искусственного интеллекта. Kela стремится преодолеть разрыв между быстро развивающимися гражданскими инновациями и более медленными и жесткими оборонными системами.

Технология Pelanor дополняет возможности Kela в критически важной области – управлении облачными ресурсами. ИИ-модель, разработанная Pelanor, обеспечивает анализ облачных ресурсов и затрат в реальном времени, отслеживает источники изменений и обнаруживает аномалии. Система оптимизирует распределение ресурсов между различными клиентами, продуктами и проектами.

Для военных применений эти возможности особенно важны, поскольку современные оборонные системы все больше полагаются на облачную инфраструктуру для обработки больших объемов данных от различных источников разведки и наблюдения. Интеграция технологий Pelanor в платформу Kela позволит обеспечить эффективное управление вычислительными ресурсами при развертывании и проведении военных операций.

Команды обеих компаний объединяют выпускников подразделения 8200. Приобретение Pelanor стоимостью $20-30 миллионов (точная сумма сделки не сообщается) стало первой сделкой для молодой компании Kela, основанной в июле 2024 года и уже привлекшей около $100 миллионов долларов инвестиций.