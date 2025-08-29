Приматы с более длинными большими пальцами, как правило, имеют больший мозг

Оказалось, что не только крупные кисти могут сопровождаться большими ступнями, но и длина большого пальца коррелирует с объемом мозга. По мнению исследователей, именно сочетание развитого мозга и высокой подвижности пальцев сыграло ключевую роль в эволюции человека. Противопоставленный большой палец стал важнейшей особенностью, позволившей нашим предкам эффективно хватать и манипулировать предметами, включая орудия. Однако, учитывая, что у некоторых приматов есть лишь частично противопоставленные большие пальцы, возник вопрос: может ли сама длина пальца иметь значение для способности использовать инструменты?

Чтобы это проверить, команда ученых сравнила длину больших пальцев и предполагаемую массу мозга у 94 видов приматов – от лемуров до пяти представителей древних гоминид. Результаты, опубликованные в Communications Biology, показали: у людей и большинства гоминид большие пальцы оказались длиннее, чем можно было бы предсказать по пропорциям рук. Исключение составил Australopithecus sediba – его большой палец оказался чрезмерно длинным даже относительно размеров мозга, что, вероятно, связано с образом жизни между деревьями и землей.

Дополнительный анализ выявил, что у видов с более длинными большими пальцами также больше неокортекс – область мозга, отвечающая за познание, восприятие и планирование действий.

При этом исследование не подтверждает гипотезу о том, что длина пальца напрямую определяет использование инструментов: корреляция с размером мозга сохраняется у всех приматов, вне зависимости от того, пользовались они орудиями или нет.