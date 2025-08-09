Орнитологи обнаружили, что большие синицы иногда "разводятся"

Большие синицы (Parus major) – небольшие певчие птицы, обитающие в европейских лесах. Обычно они образуют моногамные пары на время размножения, а затем расстаются после выкармливания птенцов. Однако новые данные указывают на то, что так называемый "развод синиц" может быть связан с более сложными социальными взаимодействиями, развивающимися в течение и после гнездового сезона.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B, не все пары синиц расстаются сразу после окончания сезона размножения в конце лета. Многие остаются вместе в течение зимы и вновь формируют пару весной. В то же время другие начинают расходиться уже в конце лета и окончательно разрывают связь в течение осени и зимы. Это говорит о том, что брачные отношения у синиц гораздо сложнее, чем считалось ранее, и причины этих различий пока остаются не до конца понятными.

В рамках исследования команда наблюдала за отдельными особями больших синиц, обитающих в лесу неподалеку от Оксфорда. Каждой птице прикрепили небольшую радиометку, которая фиксировала ее посещения специальных кормушек, размещенных исследователями. В течение трех лет команда собирала данные о социальном взаимодействии синиц – с кем именно и как часто они контактируют.

К удивлению ученых, оказалось, что формирование пар у синиц происходит не столь случайно и не определяется только территориальной близостью, как считалось ранее. Хотя начальный выбор партнера может зависеть от того, кто находится поблизости, сохранение пары, по мнению авторов, скорее связано с социальными взаимодействиями, происходящими на протяжении всего сезона. Ученые также заметили, что первые признаки расставания в парах начинают проявляться уже в конце лета и становятся особенно заметными зимой.

Длительное наблюдение за отдельными птицами в разные времена года и на протяжении нескольких лет дало ученым возможность проследить, как в природе зарождаются и распадаются социальные связи – то, что невозможно уловить в рамках краткосрочных исследований.