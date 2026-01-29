На израильском побережье впервые за 14 лет была найдена шестижаберная акула

Управление природы и парков Израиля сообщило о необычном инциденте на побережье в районе Нетании: на пляже Шошанат а-Амаким утром 29 января была найдена туша крупной акулы, редкого для израильских берегов вида – серой шестижаберной акулы (Hexanchus griseus). Однако к моменту прибытия инспекторов туша уже исчезла – вероятно, ее унесло обратно в море.

Сообщение в диспетчерский центр поступило от туриста и любителя природы Ури Йосефа, который во время утренней прогулки обнаружил тушу на линии прибоя и переслал фотографии в управление.

Шестижаберные акулы обычно обитают на глубинах в сотни метров, поэтому у берегов Израиля их почти не встречают – в основном они попадаются лишь при глубоководном промысле. Этот вид может достигать длины до 6 метров, имеет серо-коричневую окраску, большие зеленоватые глаза и характерную особенность: у него нет выраженного спинного плавника, как у большинства акул (спинной плавник один и расположен ближе к хвосту). В отличие от подавляющего большинства акул, у шестижаберной – шесть жаберных щелей. Вид также известен суточными вертикальными миграциями: днем уходит глубже, ночью поднимается ближе к поверхности.

По данным израильской Ассоциации изучения акул, предыдущий случай, когда акула этого вида была выброшена на берег, фиксировался в 2012 году.

Управление природы и парков Израиля напоминает: если вы заметили раненое животное или животное в бедственном положении, следует сообщить по телефону *3639.