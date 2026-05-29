Humanoids Summit в Токио: Япония пытается вернуть лидерство, Израиль участвует

В Токио проходит Humanoids Summit Tokyo 2026 – международная конференция, посвященная человекоподобным роботам, физическому искусственному интеллекту, коммерциализации и массовому производству робототехники. Форум проводится 28-29 мая в центре Takanawa Gateway и стал первым японским этапом Humanoids Summit после мероприятий в Кремниевой долине и Лондоне.

Associated Press пишет, что на выставке были представлены десятки компаний, включая Boston Dynamics и Toyota, однако главным сюжетом стала конкуренция Японии с китайскими разработчиками. На площадке демонстрировались роботизированные руки, способные продевать нитку в иглу и закручивать мелкие болты, небольшие танцующие гуманоиды и "взрослые" (по размеру) роботы, предназначенные для доставки и работы в аэропортах.

По оценке AP, китайские компании стали одними из самых заметных участников токийского форума. Среди них – Booster Robotics, LimX Dynamics, Unitree и High Torque. Китайские разработчики, по словам экспертов, используют технологии, первоначально развивавшиеся в Японии и США, но делают ставку на удешевление, масштабирование и более быструю коммерциализацию. Робот Mini Pi Plus компании High Torque, например, пока не способен выполнять сложные производственные задачи, но демонстрирует подвижность и продается по цене от 5500 долларов.

Одним из показательных примеров AP называет проект токийской компании GMO, которая разрабатывает гуманоидного робота с "глазами"-камерами для работы с грузами Japan Airlines и других задач в аэропорту. При этом внутренние робототехнические компоненты проекта поставляет китайская Unitree. Это подчеркивает главный конфликт отрасли: Япония остается страной с сильной инженерной школой и высокой культурной готовностью к использованию роботов, но Китай все активнее захватывает рынок массовых решений.

Открывающую лекцию на саммите прочитал профессор Хироси Исигуро из Университета Осаки, один из самых известных японских специалистов по человекоподобным роботам и создатель андроида Geminoid. Он представил своего робота на сцене и заявил, что Япония остается идеальной страной для внедрения гуманоидов в общественную жизнь, поскольку японская культура более благожелательно относится к роботам.

В программе саммита также заявлены выступления представителей McKinsey, Disney Research, Sanctuary AI, Google DeepMind, Boston Dynamics, Mentee Robotics и Unitree. Темы обсуждений включают переход гуманоидов от концептов к коммерческому применению, ловкость роботизированных рук, использование языковых моделей для управления движением, государственные стратегии в робототехнике и инвестиции в физический AI.

Израиль на форуме представлен компанией Mentee Robotics, разработчиком гуманоидного робота MenteeBot. Сооснователь и гендиректор компании Лиор Вольф заявлен среди участников Humanoids Summit Tokyo 2026, а сама Mentee Robotics выступает одним из спонсоров мероприятия.

Главный вывод токийского Humanoids Summit, по оценке наблюдателей, состоит в том, что человекоподобные роботы быстро выходят из стадии лабораторных демонстраций, но гонка за их массовое производство становится все более жесткой. Япония, исторически считавшаяся одним из центров мировой робототехники, теперь пытается доказать, что способна не только создавать впечатляющие прототипы, но и конкурировать с китайскими компаниями в цене, темпе разработки и реальном внедрении.