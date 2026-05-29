Употребление вредной пищи в детстве может навсегда изменить структуру мозга

Новое исследование Университетского колледжа Корка показало, что регулярное употребление жирной и сладкой пищи в детстве может вызывать долговременные изменения в мозге, сохраняющиеся даже после перехода на более здоровый рацион. При этом ученые выяснили, что некоторые полезные кишечные бактерии и пребиотики способны частично ослабить эти последствия и помочь сформировать более здоровые пищевые привычки в будущем.

Исследователи обнаружили, что нездоровое питание в раннем возрасте влияет на механизмы мозга, отвечающие за аппетит и пищевое поведение. Эти изменения сохранялись даже после того, как животные переставали получать вредную пищу и их вес возвращался к норме. Авторы работы отмечают, что современные дети постоянно сталкиваются с ультрапереработанными продуктами, богатыми сахаром и жирами. Такая еда активно рекламируется и часто присутствует на праздниках, школьных мероприятиях и спортивных событиях, а также используется как поощрение. По мнению ученых, это может формировать вкусовые предпочтения и пищевые привычки с самого раннего возраста.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, проводилось на мышах. Результаты показали, что раннее воздействие высококалорийной пищи с низкой питательной ценностью приводит к устойчивым изменениям пищевого поведения во взрослом возрасте. Ученые связали эти эффекты с нарушениями в гипоталамусе – области мозга, регулирующей аппетит и энергетический баланс. В рамках работы исследователи также изучили, может ли влияние на кишечный микробиом снизить негативные последствия. Для этого они использовали пробиотический штамм бактерий Bifidobacterium longum APC1472, а также пребиотические волокна – фруктоолигосахариды (ФОС) и галактоолигосахариды (ГОС), содержащиеся в луке, чесноке, луке-порее, спарже и бананах.

Результаты показали, что оба подхода могут приносить пользу при длительном применении. Исследователи выяснили, что вредное питание в детстве нарушает нейронные связи, связанные с пищевым поведением, и это может повышать риск ожирения в будущем. Однако изменение состава кишечной микробиоты помогало уменьшить часть этих долгосрочных эффектов. Пробиотик Bifidobacterium longum APC1472 заметно улучшал пищевое поведение, практически не изменяя общий состав микробиома, что указывает на его точечное действие. В то же время сочетание пребиотиков ФОС и ГОС вызывало более масштабные изменения в кишечной микрофлоре.