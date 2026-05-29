Тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась в ходе испытаний силовой установки, проводившейся в штате Флорида, США.

В компании сообщили, что пострадавших нет.

Основатель Blue Origin миллиардер Джефф Безос написал в X, что пока "слишком рано говорить", какая неисправность привела к взрыву. "Это очень тяжелый день, но мы восстановим то, что нужно восстановить, и вернемся к запускам. Оно того стоит", – заявил Безос.