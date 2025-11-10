x
10 ноября 2025
|
последняя новость: 00:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2025
|
10 ноября 2025
|
последняя новость: 00:06
10 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Отложен запуск ракеты New Glenn с двумя зондами для изучения Марса

Космос
время публикации: 10 ноября 2025 г., 00:06 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 00:06
Отложен запуск ракеты New Glenn с двумя зондами для изучения Марса
AP Photo / John Raoux

Компания Blue Origin в воскресенье отменила запуск тяжелой ракеты New Glenn с парой зондов для исследования атмосферы Марса. Старт отложен из-за неблагоприятных погодных условий.

98-метровая ракета должна была вывести на траекторию к Марсу два спутника Escapade – проекта NASA и Калифорнийского университета в Беркли, – которые должны были дать ответ на вопрос, почему миллиарды лет назад Марс начал терять атмосферу.

Blue Origin рассматривает возможность запуска ракеты в понедельник, 10 ноября. Однако пока прогноз погоды остается неблагоприятным.

Компания надеется посадить первую ступень ракеты на морской платформе. После первой неудачной попытки инженеры внесли изменения в систему управления топливом New Glenn.

Если запуск пройдет успешно, спутники отправятся к Марсу в 2026 году, когда планета займет более выгодное положение, и прибудут на марсианскую орбиту в 2027 году.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 19 апреля 2024

NASA отказалось от программы возвращения образцов с Марса, рассматриваются альтернативные варианты
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 10 мая 2019

Джефф Безос представил "лунный грузовик" Blue Moon