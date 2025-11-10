Отложен запуск ракеты New Glenn с двумя зондами для изучения Марса
Компания Blue Origin в воскресенье отменила запуск тяжелой ракеты New Glenn с парой зондов для исследования атмосферы Марса. Старт отложен из-за неблагоприятных погодных условий.
98-метровая ракета должна была вывести на траекторию к Марсу два спутника Escapade – проекта NASA и Калифорнийского университета в Беркли, – которые должны были дать ответ на вопрос, почему миллиарды лет назад Марс начал терять атмосферу.
Blue Origin рассматривает возможность запуска ракеты в понедельник, 10 ноября. Однако пока прогноз погоды остается неблагоприятным.
Компания надеется посадить первую ступень ракеты на морской платформе. После первой неудачной попытки инженеры внесли изменения в систему управления топливом New Glenn.
Если запуск пройдет успешно, спутники отправятся к Марсу в 2026 году, когда планета займет более выгодное положение, и прибудут на марсианскую орбиту в 2027 году.