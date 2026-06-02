Израильские ученые показали, что мозг оценивает социальные контакты еще до того, как они начались

Ученые Еврейского университета Иерусалима выяснили, как мозг принимает решение о социальном взаимодействии. Они показали, что мозг активизируется за секунды до того, как контакт начнется.

Биологи исследовали механизмы, которые управляют социальным поведением и заставляют нас искать контакты с окружающими. Чтобы детально проанализировать этот процесс, специалисты использовали в качестве модельного организма рыбок данио-рерио. Эти рыбки – прозрачны, и это позволяет отслеживать активность всего мозга в режиме реального времени на уровне отдельных клеток. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

В ходе эксперимента одна рыбка наблюдала за перемещениями другой, а ученые следили за ее мозгом и секунду за секундой регистрировали, как поступающая социальная информация трансформируется в конкретные действия. Выяснилось, что перед тем, как рыбка начинает двигаться навстречу другой, в ее мозге запускаются масштабные изменения.

Этот процесс не привязан к какому-то одному изолированному центру, а охватывает целую распределенную сеть. За несколько секунд до начала движения резко возрастает активность в паллиуме – отделе мозга рыбки, отвечающем за сложное поведение, – и одновременно снижается активность в других зонах. Такое перераспределение активности формирует особое состояние мозга, которое ученые назвали "предрешением". По этой активности можно точно предсказать будущий социальный контакт еще до того, как рыбка начнет движение.

Интенсивность состояния "предрешения" напрямую отражает общий уровень социализации особи: у более общительных рыбок нейронный всплеск оказался значительно мощнее. Авторы работы полагают, что обнаруженные механизмы универсальны, так как аналогичные структуры мозга координируют социальные связи у самых разных видов, включая человека.

"Это исследование выявляет общемозговой нейронный след социального сближения, который возникает еще до контакта, – отметила соавтор работы доктор Лилах Авитан. – Этот след предсказывает не только то, будет ли предстоящее действие социальным, но и то, насколько сильно человек или животное мотивированы к социальному взаимодействию".

Изучение процесса "предрешения" поможет понять природу индивидуальных различий в степени общительности и причины нарушений социального поведения. Особую важность работа имеет для исследования расстройств аутического спектра: в этом случае главные трудности связаны именно с инициаций социального контакта и считыванием социального контекста.