"Гормон любви" также является "гормоном дружбы"

Исследование Калифорнийского университета в Беркли показало, что так называемый "гормон любви" – окситоцин – играет ключевую роль не только в романтических отношениях, но и в формировании дружбы. Этот гормон вырабатывается в мозге во время физической близости, родов, грудного вскармливания и различных форм социального взаимодействия, вызывая чувство привязанности, близости и доверия. Помимо этого, он может быть связан и с проявлением агрессии. Окситоцин часто называют "гормоном объятий" или "гормоном счастья", а повысить его уровень, улучшив свое эмоциональное состояние, можно с помощью прикосновений к близким, прослушивания музыки или занятий спортом.

Тем не менее, последние исследования со степными полевками оспаривают роль окситоцина в любовных отношениях. Оказалось, что этот гормон, действующий в мозге как нейромодулятор, не является обязательным для установления долгосрочных парных связей, "социальной моногамии" или проявления родительского поведения. При этом без окситоцина полевки формируют такие связи медленнее. Ученые изучают степных полевок, потому что, подобно людям, они создают стабильные и избирательные социальные связи. Хотя большинство исследований сосредоточено на брачных отношениях, лаборатория Бири в Калифорнийском университете особенно интересуется выборочными связями между сверстниками, напоминающими человеческую дружбу. Такие исследования могут помочь лучше понять психические расстройства у человека, например аутизм и шизофрению, которые нарушают способность формировать и поддерживать социальные контакты.

Ученые выяснили, что степные полевки без рецепторов окситоцина формируют дружеские связи с другими особями медленнее, чем обычные полевки. У близких друзей среди полевок обычно наблюдаются такие проявления привязанности, как тесные контакты, взаимный уход за шерстью и даже сидение друг на друге. Полевки, генетически измененные в лаборатории Калифорнийского университета, также не испытывали типичных социальных "вознаграждений", связанных с выборочной привязанностью. Они не стремились активно прижиматься к своим друзьям и проявляли меньше избегания и агрессии по отношению к незнакомым особям. Отсутствие рецепторов окситоцина также повлияло на регулирование его доступности и выделения в мозге. Это явление исследователи зафиксировали с помощью нового наносенсора окситоцина.

Помимо лабораторных экспериментов, ученые проводили полевые исследования, сравнивая социальное поведение и распределение окситоциновых рецепторов в мозге внутри и между видами южноамериканских грызунов и североамериканских сусликов Белдинга, которые различаются по групповому образу жизни. Исследователи предполагают, что у грызунов, таких как полевки, а возможно, и у других млекопитающих, установление дружеских связей между ровесниками могло появиться раньше, чем эволюционировали моногамные брачные отношения. Заинтересовавшись тем, как отсутствие рецепторов окситоцина влияет на дружеские связи у полевок по сравнению с брачными отношениями, команда провела три серии экспериментов.

В одном из них они оценивали, сколько времени полевкам нужно, чтобы развить предпочтение к партнеру. Нормальным полевкам достаточно примерно 24 часов совместного пребывания, чтобы сформировать такие отношения и выбирать партнера вместо незнакомца. Полевки же с отсутствием окситоцинового рецептора за это время не проявляли никакого предпочтения и им потребовалась целая неделя, чтобы отдать предпочтение партнеру. В другом эксперименте давно связанные пары помещали в "вечеринку" – вольер с другими полевками и множеством соединенных трубами комнат. В такой обстановке обычные полевки сначала проводили время с уже знакомыми друзьями, а затем постепенно начинали взаимодействовать с незнакомцами. В третьем эксперименте исследователи проверяли силу социальных связей с друзьями и партнерами, заставляя полевок нажимать на рычаги, чтобы получить доступ либо к знакомой особи, либо к незнакомцу.

Таким образом, отсутствие окситоцинового сигнала замедляет установление социальных связей и приводит к недостатку долгосрочных дружеских отношений со сверстниками. При этом полевки без рецепторов окситоцина проявляли меньшую агрессию к незнакомцам и реже пытались их избегать.