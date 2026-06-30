Средиземноморская зеленая диета влияет на активность генов и снижает риск болезни сердца

Ученые из Университета Бен-Гуриона с коллегами показали, что специальная растительная диета способна влиять на экспрессию генов и компенсировать генетическую предрасположенность к болезням.

Ученые изучили влияние зеленой Средиземноморской диеты, богатой полифенолами, зеленым чаем, грецкими орехами и водным растением манкай. Выяснилось, что такой рацион резко повышает в организме уровень фолатов (солей и эфиров фолиевой кислоты). Это активирует важнейшие биохимические процессы, которые регулируют активность генов, поддерживая ДНК и снижая уровень воспалений без изменения самой структуры ДНК. Растительные нутриенты улучшили чувствительность к инсулину, снизили объемы жира на внутренних органах и печени, и затормозили старение мозга. Работа опубликована в журнале Clinical Nutrition.

Особое внимание ученые уделили людям с опасным вариантом гена MTHFR, у которых от природы снижена выработка нужного фермента, из-за чего повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ показал, что строгое соблюдение зеленой диеты и употребление манкая привело к снижению риска болезней сердца у таких пациентов. Клетки участников эксперимента буквально запустили биологическое перепрограммирование. Работа открывает новые возможности для нутриомики – точечного подбора диеты при учете наследственности.

Профессор Ирис Шай, ведущий исследователь работы, подчеркнула значимость открытия: "Наши результаты показывают, что диета, богатая зелеными растительными продуктами, может влиять на метаболические пути, ассоциированные со здоровьем сердца. Связь, которую мы наблюдали между уровнями фолатов, уменьшением висцерального жира и генетической реактивностью, укрепляет научную основу для персонализированного питания".