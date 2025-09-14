Зеленая средиземноморская диета замедляет старение мозга

Ученые из Университета Бен-Гуриона вместе с коллегами из других университетов показали, что зеленая средиземноморская диета, содержащая зеленый чай и манкай, замедляет старение мозга.

Работа опубликована в журнале Clinical Nutrition.

Неврологические заболевания – от легких когнитивные нарушений до болезни Альцгеймера часто связаны с разрывом между биологическим и хронологическим возрастом мозга. Во многих случаях мозг "стареет" быстрее, чем должен в соответствии с реальным возрастом человека. Для оценки влияния питания на процессы старения мозга исследователи проанализировали данные около 300 участников из долгосрочного исследования DIRECT PLUS.

В течение 18 месяцев участники придерживались одной из трех диет: стандартной здоровой диеты, традиционной средиземноморской диеты с ограничением калорий или зеленой средиземноморской диеты. Традиционная средиземноморская диета характеризовалась низким содержанием простых углеводов, богатством овощей и заменой красного мяса на птицу и рыбу. Зеленая диета дополнительно включала зеленый чай и водное растение манкай.

Анализ уровня белков в крови участников показал воздействие диет на старение мозга. Высокие концентрации определенных белков оказались связаны с ускоренным старением мозга. Но у тех, кто следовал зеленой средиземноморской диете, уровни этих белков значительно снизились.

Исследователи считают, что защитный эффект диеты объясняется противовоспалительными молекулами, содержащимися в зеленом чае и манкай.

Ученые отмечают важность изучения циркулирующих в крови белков. Этот метод позволяет наблюдать в реальных условиях, как процессы старения мозга зависят от образа жизни и изменений диеты. Метод показывает в динамике представление о здоровье мозга и помогает выявить биологические изменения задолго до появления симптомов.