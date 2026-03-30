30 марта 2026
последняя новость: 16:56
30 марта 2026
|
30 марта 2026
|
последняя новость: 16:56
30 марта 2026
Наука и Хайтек

ИИ-модель предсказывает рецидивы рака молочной железы и полезность химиотерапии

Израильские ученые
ИИ
Онкология
время публикации: 30 марта 2026 г., 15:47 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 15:47
ИИ-модель предсказывает рецидивы рака молочной железы и полезность химиотерапии
Hadas Parush/Flash90

Ученые из Хайфского Техниона разработали ИИ-модель, которая по цифровым снимкам тканей предсказывает риск рецидива рака груди и оценивает реальную пользу от химиотерапии.

Принятие решения о назначении химиотерапии после операции остается одной из сложнейших задач в лечении рака молочной железы на ранних стадиях. Хотя это лечение снижает риск возврата болезни, многие пациентки не получают от него фактической пользы, сталкиваясь при этом с тяжелыми побочными эффектами.

Ученые разработали ИИ-модель, которая анализирует стандартные предметные стекла, полученные при диагностике. Эта технология предлагает быструю и доступную альтернативу дорогостоящим геномным тестам, результаты которых приходится ждать неделями. Работа опубликована в журнале Lancet Oncology.

Система изучает цифровые изображения опухолевой ткани в высоком разрешении, выявляя сложные биологические сигналы, которые человеческий глаз не всегда способен уловить и оценить количественно. ИИ анализирует структуру ткани, клеточное деление и иммунный ответ, формируя цифровой "отпечаток" опухоли.

Эффективность модели была подтверждена в ходе масштабного клинического исследования с участием более 10 тысяч пациенток. В отличие от существующих методов, требующих сложной лабораторной обработки, ИИ-анализ занимает всего несколько минут и может быть проведен в любой лаборатории.

Разработка имеет особое значение для стран, где генетическое тестирование недоступно из-за высокой стоимости. Внедрение такого инструмента позволит персонализировать лечение, избегая избыточной химиотерапии и не пропуская тех, кому она действительно необходима.

"Это первая модель ИИ, способная оценить пользу от лечения рака молочной железы непосредственно по образцам патологии", – отмечает соавтор работы профессор Двир Аран. В настоящее время команда готовит клинические испытания в разных странах и планирует расширить применение метода на другие типы рака.

Наука и Хайтек
