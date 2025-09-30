Руководство NASA объявило о планах обеспечить "устойчивое присутствие" на Луне к 2035 году

В Сиднее проходит Международный конгресс астронавтики (IAC). Исполняющий обязанности главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Шон Даффи в своем выступлении рассказал о планах построить на Луне к 2035 поселение для астронавтов, чтобы обеспечить "устойчивое присутствие" на спутнике Земли.

В его докладе был сделан акцент на лидерстве США в пилотируемых миссиях к Луне и Марсу, работе по Artemis Accords и развитии коммерческого сектора.

Напомним, что в 2022 году NASA обнародовало список 13 областей Южного полюса Луны для высадки астронавтов в рамках лунной программы США Artemis ("Артемида"). Тогда заявлялось, что проект будет осуществлен в 2025 году.

Южный полюс Луны был выбран из-за нахождения на нем областей вечной тени, которые, по мнению ученых, обладают богатыми залежами ресурсов и неисследованным людьми рельефом.

В январе 2024 года был осуществлен запуск тяжелой ракеты Vulcan Centaur, которая должна была доставить на Луну модуль Peregrine 1. Но миссия окончилась неудачей. Посадочный модуль Peregrine из-за выхода из строя двигательной системы не смог осуществить посадку на поверхность естественного спутника Земли.

В феврале 2024 года американский модуль Nova-C (IM-1) техасской компании Intuitive Machines совершил успешную мягкую посадку на поверхность Луны.

Ожидалось, что в 2025 году к Луне направится пилотируемая американская миссия Artemis II. Но старт перенесен на февраль 2026-го. В рамках этой миссии астронавты не будут высаживаться на поверхность естественного спутника Земли. Они должны испытать ракету Space Launch System и космический корабль Orion, которые в конечном итоге доставят людей на Луну.

На середину 2027 года запланирована миссия Artemis III, в рамках который планируется высадка двух астронавтов вблизи южного полюса Луны. Собранные ими данные о геологии и условиях вокруг Южного полюса будут использованы для подготовки к конечной цели – строительства постоянной базы на Луне.