Израильский стартап предлагает обеспечить Лос-Анджелес волновой электроэнергией

Компания Eco Wave Power тестирует в порту Лос-Анджелеса установку, преобразующую энергию волн в электричество.

Волновая энергетика основана на преобразовании кинетической энергии морских волн в электрическую. В отличие от традиционных возобновляемых источников, таких как солнечная и ветровая энергия, волны обеспечивают круглосуточную непрерывную работу: океан никогда не останавливается. Это – главное преимущество волновой энергетики.

Технология стартапа Eco Wave Power использует систему поплавков, установленных вдоль портовых волнорезов и других береговых конструкций. Поплавки покачиваются на волне и передают энергию гидравлическим поршням. Поршни прокачивают жидкость в накопительные баки, стоящие на суше, и приводят в движение гидравлический мотор, который и производит электричество. Такая конструкция минимизирует погружение оборудования в воду, облегчает обслуживание и повышает надежность. При шторме система автоматически поднимает поплавки над водой, защищая себя от повреждений.

Волновой энергетика – это неисчерпаемый и постоянный ресурс. Волновой потенциал западного побережья США теоретически способен обеспечить электроэнергией до 130 миллионов домов, это почти треть энергии, которую используют США. Но масштабное коммерческое внедрение сталкивается с серьезными трудностями. Высокая стоимость установки и обслуживания, особенно в открытом море, сложность создания устройств, выдерживающих суровые морские условия, остаются ключевыми препятствиями. Многие проекты терпели неудачи из-за поломок и дорогостоящего ремонта.

Проект Eco Wave Power, стартовавший с пилотной установки в порту Лос-Анджелеса, демонстрирует подход к решению этих проблем. Компания перенесла установки из открытого моря к волнорезам, что значительно упрощает их обслуживание.

Компания планирует покрыть поплавками весь 13-километровый волнорез порта Лос-Анджелеса. Это позволит обеспечить электроэнергией около 60 тысяч домов. В Израиле с 2024 года аналогичный проект уже обеспечивает энергией порядка 100 домов в Яффо, а в перспективе 2026 года планируется запуск на 1000 домов в Португалии.

Eco Wave Power стремится к мощности порядка 20 мегаватт, что позволит конкурировать с ветровой энергетикой по стоимости. По мнению экспертов у стартапа есть для этого хорошие шансы, сообщает Times of Israel со ссылкой на AFP.