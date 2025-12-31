Самцы комаров тоже могут питаться человеческой кровью

Ученые из Университета штата Пенсильвания и других научных центров описали свои выводы в препринте на bioRxiv. В серии экспериментов они нашли убедительные доказательства того, что при определенных условиях некоторые самцы тоже способны питаться кровью. По их словам, такие данные могут пересмотреть давние взгляды на поведение комаров – хотя для окончательных выводов нужны дополнительные исследования.

Долгое время считалось, что взрослые самцы ограничиваются нектаром и другими сладкими источниками энергии, тогда как самки для выживания периодически должны сосать кровь. Сначала команда вовсе не собиралась проверять эти утверждения.

Но случайная находка изменила ход работы: аспирантка заметила, что среди насекомых, которых в лаборатории кормили кровью, оказались и самцы. Ученые остановили ее, прежде чем комаров уничтожили, и вспомнил публикацию 2016 года, где самцов Culex quinquefasciatus искусственно побуждали питаться кровью – и она оказывалась для них смертельной. Исследователи решили просто понаблюдать за "неправильными" самцами другого вида – и неожиданно выяснили, что они жили не меньше тех, кто ел сахар.

Первоначально это казалось всего лишь любопытной деталью, но команда продолжила работу. В одном из опытов самцов некоторых видов удавалось регулярно подталкивать к кровососанию, если предварительно их обезвоживали – так же, как это было показано с самками. Затем ученые создали комаров с помощью CRISPR, лишенных способности ощущать влажность. Такие самцы кровью не питались, что подтвердило: обезвоживание – ключевой триггер.

Другие исследователи подключились к проекту и нашли в природе самцов, питавшихся кровью, – в Техасе и на Майорке. Анализ ДНК показал остатки крови позвоночных (в том числе собак и человека), значит, эти самцы успешно кормились на живых хозяевах.

Эксперименты также показали, что часть самцов может заражаться вирусом Западного Нила и что вирус способен размножаться в их организме до уровней, потенциально достаточных для дальнейшей передачи.

Наиболее необычной частью работы стал опыт с самими авторами: после небольшой раны от кошачьей царапины один из авторов работы приложил руку к клетке с обезвоженными самцами. Несколько из них проявили интерес, и один смог напиться крови. В другом случае самец даже проколол кожу и вызвал типичную реакцию на укус, хотя капилляр он так и не нашел.

В итоге исследователи показали, что как минимум пять видов самцов (Cx. tarsalis, Cx. quinquefasciatus, Ae. aegypti, Ae. notoscriptus и An. stephensi) способны сосать кровь. То, что начиналось как небольшой проект, выросло в работу с участием 17 ученых из разных стран. Главный вывод: самцы действительно могут переходить на кровососание, но, по-видимому, лишь при сильном обезвоживании – значит, в природе это случается редко. Однако, как подчеркивают ученые, условия в реальном мире нередко бывают суровыми, и не исключено, что жажда все же подталкивает некоторых самцов пробовать кровь.