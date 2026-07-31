Генетический тест позволит определять тип цветения авокадо до созревания дерева

Ученые выявили ген, определяющий тип цветения авокадо. Открытие позволит селекционерам устанавливать это свойство по анализу ДНК вскоре после появления саженца, не дожидаясь, пока дерево достигнет зрелости. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает Калифорнийский университет в Риверсайде.

Все цветки авокадо сначала раскрываются в женской фазе, а позднее повторно открываются в мужской. В зависимости от времени прохождения этих фаз деревья относятся к типу A или B. Посадка деревьев обоих типов повышает вероятность перекрестного опыления и образования плодов, поскольку в период выделения пыльцы одним типом цветки другого могут находиться в женской фазе.

До сих пор определить тип цветения выращенного из семени дерева можно было только после его созревания, что занимает от пяти до десяти лет. Исследователи установили, что этот признак контролируется одним геном – SDMYB, относящимся к факторам транскрипции, регулирующим работу других генов в цветках.

Группа Калифорнийского университета в Риверсайде предоставила для исследования сотни генетически разнообразных деревьев разных сортов и родственных видов. Ученые неоднократно наблюдали за раскрытием тысяч цветков и подтвердили тип цветения более чем у 500 деревьев. Наблюдения приходилось проводить в разное время суток, поскольку температура может сдвигать раскрытие цветков на несколько часов.

Новый генетический маркер позволит заранее отбирать саженцы нужного типа и не тратить годы и площадь садов на выращивание неподходящих деревьев. Это может ускорить создание коммерчески ценных сортов типа B, которые одновременно улучшают опыление популярных сортов типа A, включая Hass, и дают пригодные для продажи плоды. Редактирование гена для изменения типа цветения пока остается отдаленной перспективой.