Астрономы получили прямое изображение вероятной звезды-компаньона Бетельгейзе

Астрономы получили наиболее четкое на сегодняшний день изображение слабой звезды, которая, предположительно, обращается вокруг красного сверхгиганта Бетельгейзе. Наблюдения проводились с помощью инструмента SPHERE, установленного на Очень большом телескопе Европейской южной обсерватории в Чили.

По новым оценкам, масса предполагаемого компаньона составляет от двух до трех масс Солнца. Его орбита может объяснять примерно шестилетний цикл изменения яркости Бетельгейзе. Первые признаки существования этого объекта были получены ранее, однако новое изображение считается самым убедительным прямым свидетельством.

Исследователи подчеркивают, что окончательное подтверждение потребует новых наблюдений. Примерно через год звезда-компаньон должна оказаться с другой стороны Бетельгейзе, что позволит проверить рассчитанную орбиту.