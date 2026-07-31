"Бейтар" победил АЕК Ларнака в серии пенальти и вышел в следующий раунд Лиги конференций

Иерусалимский "Бейтар" вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, победив кипрский АЕК Ларнака в серии пенальти со счетом 4:3.

Ответный матч, проходивший в румынском Плоешти, завершился победой АЕК со счетом 3:2 после дополнительного времени. Оба мяча "Бейтара" забил Омер Ацили – с пенальти в добавленное к первому тайму время и дальним ударом на 87-й минуте. Киприоты забили третий мяч на второй добавленной минуте и перевели встречу в дополнительное время.

Первый матч завершился победой "Бейтара" со счетом 1:0, поэтому общий счет противостояния составил 3:3. В серии пенальти вратарь иерусалимцев Мигел Силва отразил два удара.

В третьем квалификационном раунде "Бейтар" встретится с венской "Аустрией". Первый матч должен состояться 6 августа, ответный – через неделю.