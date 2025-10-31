Появление тараканов связано с уровнем аллергенов и уровнем эндотоксинов в доме

Команда ученых из Университета штата Северная Каролина установили, что существует прямая зависимость между количеством тараканов в жилище и содержанием аллергенов и эндотоксинов в нем. Сокращение популяции тараканов с помощью мер по борьбе с вредителями приводит к заметному снижению уровня этих веществ. Полученные данные свидетельствуют о том, что устранение тараканов может существенно улучшить качество воздуха и общее состояние внутренней среды помещений за счет уменьшения концентрации аллергенов и эндотоксинов.

Эндотоксины представляют собой компоненты бактериальных клеток, высвобождающиеся после их разрушения. Поскольку тараканы – всеядные насекомые, их кишечник содержит широкий спектр микроорганизмов. Ранее уже было показано, что с фекалиями тараканы выделяют значительное количество эндотоксинов, хотя их источником также могут быть люди и домашние животные. В рамках данного исследования ученые выявили, что высокий уровень эндотоксинов в домашней пыли в первую очередь связан с присутствием тараканьих фекалий. Исследование, проведенное в многоквартирных домах города Роли (Северная Каролина), сравнивало предполагаемое количество тараканов и концентрацию аллергенов и эндотоксинов в помещениях, где наблюдалось заражение. Исходные показатели определялись на основе анализа осевшей и взвешенной в воздухе пыли.

Ученые выявили, что в зараженных домах уровень эндотоксинов был значительно выше, причем самки тараканов выделяли примерно вдвое больше этих веществ, чем самцы. После этого зараженные квартиры разделили на две группы: одни не подвергались обработке, а в других была проведена дезинсекция. Кроме того, исследователи включили контрольную группу домов, свободных от тараканов. Спустя три и шесть месяцев ученые вновь подсчитывали количество насекомых и брали пробы пыли с поверхностей и из воздуха.

Результаты показали, что в необработанных домах содержание как аллергенов, так и эндотоксинов оставалось стабильно высоким на протяжении всего периода наблюдения. В то же время в домах, где проводилась дезинсекция, тараканы и их аллергены полностью исчезли, а уровень эндотоксинов существенно снизился.