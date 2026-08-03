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Ближний Восток

В Иране казнили двух человек, обвиненных в сотрудничестве с "Мосадом"

Иран
Война с Ираном
время публикации: 03 августа 2026 г., 08:38 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 08:41
В Иране казнили двух человек, обвиненных в сотрудничестве с "Мосадом"
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В Иране казнили двух человек, обвиненных в сотрудничестве с "Мосадом"
Wikipedia.org. Фото: Pretzelpaws at English Wikipedia

Иранские власти сообщили утром 3 августа о казни двух человек, которых обвинили в сотрудничестве с израильской разведкой "Мосад".

По утверждению иранского режима, во время операций "Народ как лев" (в июне 2025 года) и "Рычание льва" (в феврале-апреле 2026 года) осужденные передавали сотрудникам "Мосада" координаты, фотографии и сведения о военных объектах и объектах служб безопасности.

Смертные приговоры были утверждены Верховным судом Ирана и приведены в исполнение перед рассветом. Имена казненных в сообщении не указаны.

Ближний Восток
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