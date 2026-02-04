x
04 февраля 2026
Мир

Лодка с мигрантами столкнулась с катером береговой охраны Греции, не менее 14 погибших

Греция
время публикации: 04 февраля 2026 г., 00:48
Лодка с мигрантами столкнулась с катером береговой охраны Греции, не менее 14 погибших
AP Photo/Petros Giannakouris

Во вторник, 3 февраля, у побережья острова Хиос, недалеко от пляжа Мирсиниди лодка с мигрантами столкнулась с катером береговой охраны Греции.

Береговая охрана Греции сообщила, что погибли 14 мигрантов. Двое сотрудников береговой охраны получили травмы. 25 иностранцев, в том числе 11 детей, были спасены.

Поисково-спасательная операция продолжается.

