Лодка с мигрантами столкнулась с катером береговой охраны Греции, не менее 14 погибших

Во вторник, 3 февраля, у побережья острова Хиос, недалеко от пляжа Мирсиниди лодка с мигрантами столкнулась с катером береговой охраны Греции.

Береговая охрана Греции сообщила, что погибли 14 мигрантов. Двое сотрудников береговой охраны получили травмы. 25 иностранцев, в том числе 11 детей, были спасены.

Поисково-спасательная операция продолжается.