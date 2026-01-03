Финские ученые разработали эффективный метод улавливания углекислого газа из атмосферы

На химическом факультете Хельсинкского университета ученые предложили новый способ извлечения углекислого газа прямо из воздуха. Метод основан на сочетании суперщелочного вещества и спирта. Испытания, проведенные в исследовательской группе, показали высокую эффективность этого подхода: всего один грамм полученного соединения способен поглощать до 156 миллиграммов CO₂ из обычного атмосферного воздуха без предварительной обработки. При этом соединение избирательно реагирует только с углекислым газом и не взаимодействует с азотом, кислородом и другими компонентами атмосферы, заметно превосходя по эффективности существующие технологии улавливания CO₂.

Поглощенный углекислый газ можно легко высвободить, нагревая вещество до 70 °C в течение получаса. В результате получается чистый CO₂, пригодный для повторного использования. Это является важным преимуществом нового метода, поскольку традиционные материалы требуют нагрева до температур выше 900 °C. Кроме того, соединение отличается высокой устойчивостью: после 50 циклов использования оно сохраняет около 75 % своей исходной способности к поглощению, а после 100 циклов – примерно 50 %.

По словам ученых, новое вещество стало результатом длительных экспериментов с различными основаниями и их комбинациями, которые продолжались более года. Наиболее удачным компонентом оказался 1,5,7-триазабицикло[4.3.0]нон-6-ен (TBN), ранее разработанный в группе. В сочетании с бензиловым спиртом он образовал итоговое соединение. Исследователи подчеркивают, что все компоненты доступны и не требуют больших затрат на производство, а само вещество является нетоксичным.

Следующим этапом станет проверка технологии на пилотных установках в полупромышленных масштабах. Для этого планируется создать твердую форму жидкого соединения. Предполагается, что его будут закреплять на таких материалах, как диоксид кремния или оксид графена, что позволит усилить взаимодействие с углекислым газом.