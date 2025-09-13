Ученые создали пластик, который пожирает углерод

Ученые превращают пластиковые отходы в материалы для эффективного улавливания CO2. Химики из Копенгагенского университета разработали способ переработки пластика в устойчивое решение для борьбы с изменением климата. Такой подход одновременно решает две глобальные проблемы: загрязнение пластиком и климатический кризис.

Несмотря на многолетние попытки ограничить выбросы, концентрация CO2 в атмосфере продолжает расти, а мировые океаны продолжают заполняться пластиком, что серьезно угрожает морским экосистемам. Многие глобальные проблемы взаимосвязаны: решение одной часто создает другую, и время на исправление ограничено.

Ученые из Копенгагенского университета разработали метод, при котором пластиковые отходы одного человека превращаются в "сокровище" для другого: разложившийся ПЭТ-пластик становится ключевым компонентом эффективного и экологичного способа улавливания CO2. Обычно этот материал можно увидеть в пластиковых бутылках, одежде и множестве других изделий: ПЭТ-пластик является одним из самых распространенных видов пластика в мире. Однако после использования он превращается в серьезную глобальную экологическую проблему. Попадая на свалки в разных уголках планеты, ПЭТ распадается на микропластик, загрязняющий воздух, почву и грунтовые воды. Значительная его часть также оказывается в океанах.

Это решение может приносить пользу на глобальном уровне: пластиковые отходы не только перестают загрязнять окружающую среду, но и становятся инструментом борьбы с изменением климата. С помощью новой химической технологии ученые научились превращать ПЭТ-отходы, которые обычно остаются не переработанными, в ценный ресурс, создав на их основе новый сорбент для CO2. Этот процесс "апсайклинга" приводит к появлению материала, названного BAETA, который способен эффективно поглощать CO2 из атмосферы и по своим показателям сопоставим с существующими технологиями улавливания углерода.

Материал BAETA представляет собой порошок, который можно превращать в гранулы, с химически "обновленной" поверхностью, позволяющей эффективно связывать и улавливать CO2. После насыщения газом его можно высвободить при нагревании, что дает возможность концентрировать CO2, собирать, хранить или превращать в возобновляемый ресурс. В практическом применении ученые рассчитывают на первоначальное использование технологии на промышленных предприятиях, где выхлопные газы будут проходить через установки BAETA для очистки от CO2.

Статья, опубликованная в журнале Science Advances, подробно описывает химический процесс, лежащий в основе этого изобретения. Он является более щадящим по сравнению с существующими методами и при этом легко масштабируется для промышленного использования.