К 2100 году лишь 38% населения мира будет жить в крупных городах

Новое исследование ученых из Центра комплексных наук и Цюрихского технологического института показало, что к концу 21 века в крупнейших городах мира может жить примерно на 450 миллионов человек меньше, чем предполагают существующие прогнозы. Причина заключается в том, что по мере урбанизации стран рост мегаполисов постепенно замедляется.

Сегодня процесс урбанизации продолжается быстрыми темпами. Если в 1975 году лишь около 11% населения Земли проживало в городах-миллионниках, то сейчас этот показатель достиг примерно 24%. По оценкам исследователей, в ближайшие 25 лет в города переедет еще около миллиарда человек – это сопоставимо с появлением нового Нью-Йорка каждые два месяца.

Однако опубликованное в журнале PNAS исследование прогнозирует, что к 2100 году в городах с населением более миллиона человек будет жить около 38% населения мира – меньше, чем предполагают традиционные модели. По расчетам авторов, численность жителей таких городов окажется примерно на 450 миллионов ниже, чем ожидалось при простом продолжении нынешних тенденций.

Ученые объясняют это тем, что городские системы проходят определенные этапы развития. На ранних стадиях урбанизации крупнейшие города растут значительно быстрее небольших населенных пунктов, поскольку именно там сосредоточены рабочие места, медицинские учреждения, университеты и другие возможности. По данным исследования, с 1975 по 2025 год в менее урбанизированных странах Азии и Африки города-миллионники увеличивали население примерно на 7,3% быстрее, чем средний город в этих странах.

По мере роста уровня урбанизации эта тенденция ослабевает. В Европе, Северной и Южной Америке, где урбанизация уже достигла высокого уровня, крупные и небольшие города в последние десятилетия развивались примерно одинаковыми темпами. Авторы отмечают, что размеры городов напрямую связаны с так называемыми сверхлинейными эффектами. В мегаполисах выше производительность труда и инновационная активность, однако одновременно возрастают проблемы с транспортом и распространением некоторых заболеваний. Например, жители миллионников проводят в дорожных заторах более чем вдвое больше времени, чем жители небольших городов, но при этом демонстрируют более высокую продуктивность и чаще становятся авторами новых разработок.