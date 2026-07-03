Жирафы способны складывать в уме

Ученые из Германии и Испании впервые обнаружили, что жирафы способны мысленно складывать небольшие количества предметов. При этом задания на вычитание и выполнение двух последовательных арифметических действий животным оказались не по силам. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ранее способность выполнять простые арифметические операции была выявлена у самых разных животных – от медоносных пчел до шимпанзе. Авторы новой работы решили выяснить, обладают ли подобными способностями жирафы. В эксперименте участвовали животные из Барселонского зоопарка, которые уже имели опыт прохождения когнитивных тестов. Во время испытаний жирафам показывали два желтых контейнера, в каждом из которых находилось от нуля до пяти кусочков моркови. Затем емкости закрывали, после чего исследователи меняли их содержимое. В заданиях на сложение дополнительные кусочки моркови сначала демонстрировали животному в открытом зеленом контейнере, а затем перекладывали в один из закрытых желтых. Жираф должен был определить, в каком контейнере в итоге оказалось больше еды. В опытах на вычитание часть моркови, наоборот, извлекали из контейнера, а в самом сложном варианте кусочки переносили из одного закрытого контейнера в другой.

В контрольных испытаниях, где содержимое контейнеров не менялось, жирафы правильно выбирали емкость с большим количеством моркови примерно в 75% случаев. Это говорит о том, что они способны сравнивать небольшие количества. В задачах на сложение правильными оказались около 68% ответов. Однако при вычитании результат снизился до 57%, что уже не отличалось от случайного выбора. Аналогичная ситуация наблюдалась и в испытаниях с двумя последовательными действиями: хотя доля правильных ответов составила около 64%, статистически подтвердить этот результат не удалось из-за небольшого числа проведенных тестов.

Исследователи также отметили выраженные индивидуальные различия. Два жирафа чаще ориентировались не на количество моркови, а на действия экспериментатора, выбирая контейнер, которого тот касался. Два других животных, напротив, успешно справлялись с заданиями даже тогда, когда такая стратегия не могла помочь.

По мнению авторов, результаты показывают, что жирафы способны выполнять простое сложение небольших множеств, но более сложные арифметические операции требуют значительно больших когнитивных усилий. Вместе с тем ученые подчеркивают, что эксперимент имел ограничения: они не учитывали массу и объем отдельных кусочков моркови. Поэтому пока нельзя окончательно утверждать, ориентировались ли жирафы именно на число предметов или на общий объем пищи. Для подтверждения выводов потребуются исследования с большим количеством животных.