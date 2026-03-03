Долгоживущая дикая мышь может открыть секрет здорового старения человека

Ученые из Тель-Авивского университета вместе с коллегами нашли уникальные механизмы старения диких грызунов, которые живут в несколько раз дольше своих сородичей, сохраняя физическую активность.

Золотистые иглистые мыши, обитающие в скалистых пустынях Ближнего Востока, живут в шесть-семь раз дольше своих сородичей. Эти уникальные мыши достигают возраста пяти лет и более, сохраняя высокую физическую активность. В отличие от большинства позвоночных, у которых вилочковая железа (или тимус) с возрастом дегенерирует, у этого вида орган сохраняет структурную целостность и функциональность до глубокой старости. Это обеспечивает животным мощную иммунную защиту на протяжении всей жизни. Кроме того, эти мыши сохраняют удивительную способность к полной регенерации тканей без образования рубцов, что не характерно для пожилых млекопитающих. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Особое внимание ученые уделили белку кластерину, уровень экспрессии которого в жировой ткани этих мышей крайне высок. Этот белок эффективно очищает организм от неправильно свернутых протеинов, предотвращая токсическое воздействие на клетки и снижая уровень хронического возрастного воспаления. Эксперименты подтвердили, что введение кластерина обычным лабораторным мышам значительно улучшает их моторные функции и состояние внутренних органов. Ученые показали, что кластерин снижает маркеры старения и в культурах человеческих клеток.

Эволюционные адаптации, такие как дневной образ жизни и устойчивость к токсинам, позволили естественному отбору закрепить признаки долголетия у этого вида. Авторы работы полагают, что аналогичные метаболические пути присутствуют и у людей, но находятся в неактивном состоянии. Понимание того, как их "разбудить", может стать фундаментом для терапии, направленной на увеличение продолжительности здоровой жизни человека.