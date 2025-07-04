Древним городом, возможно, правили женщины более 9000 лет назад. Новое исследование

Новое исследование, опубликованное в журнале Science, указывает на то, что древний город, существовавший более 9000 лет назад, мог находиться под управлением женщин, живших в обществе с матриархальными чертами. Ученые проанализировали древнюю ДНК, извлеченную из останков более 130 человек, найденных в 35 различных домах Чатал-Хююка – одного из наиболее хорошо сохранившихся неолитических поселений в южной Анатолии (современная Турция).

Всего археологи обнаружили около 395 скелетов мужчин и женщин, погребенных в ямах под глинобитными полами жилых построек. Город, просуществовавший свыше 1000 лет, примерно с 9000 по 8000 годы до н. э., известен многочисленными женскими статуэтками, которые, по мнению исследователей, могли символизировать культ "Богини-матери" и указывать на наличие матриархальных структур в обществе.

Команда, состоящая из генетиков, археологов и биологических антропологов, в течение 12 лет использовала современные методы для анализа ДНК древних останков и выяснила, что родство по материнской линии играло ключевую роль в формировании семейных связей – на это указывают захоронения внутри каждого дома. На раннем этапе существования Чатал-Хююка родственников хоронили вместе, однако позже традиции изменились: у многих захороненных не оказалось биологических связей друг с другом. Там, где генетическая связь все же прослеживалась, она шла по женской линии. Это, по мнению ученых, может означать, что после свадьбы мужчины переселялись в дом жены.

Благодаря генетическому секвенированию исследователи установили, что в 70-100% случаев женщины оставались привязаны к определенным домам, в то время как взрослые мужчины, как правило, покидали свои семьи. Кроме того, была выявлена ярко выраженная тенденция в отношении к женщинам: они получали в пять раз больше погребальных даров, чем мужчины, что указывает на их более высокое социальное положение.

Эти выводы были сделаны спустя несколько месяцев после другого исследования, в котором ученые изучали социальные связи в кельтском обществе Британии до римского завоевания. Генетический анализ останков на кладбище позднего железного века показал, что женщины были тесно связаны друг с другом, тогда как мужчины, не имея родственных связей, чаще приходили в сообщество извне – вероятно, вступая в брак с местными женщинами.