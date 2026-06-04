В США впервые за десятилетия выявили плотоядного паразита муху-винтореза

Министерство сельского хозяйства США подтвердило выявление мухи-винтореза (Cochliomyia hominivorax) – паразитической мухи, личинки которой поражают живые ткани теплокровных животных. Случай обнаружен у трехнедельного теленка в округе Завала, штат Техас.

По данным Службы инспекции здоровья животных и растений минсельхоза США (APHIS), личинки были обнаружены в области пупка теленка. Других выявленных случаев в США на данный момент нет. Ведомство подчеркивает, что паразит представляет серьезную угрозу для скота, домашних животных, диких животных, а реже – для людей и птиц.

После подтверждения случая минсельхоз и власти Техаса начали меры по локализации и уничтожению очага. Вокруг места обнаружения создается зараженная зона радиусом 20 км, вводятся карантин, контроль перемещения животных и усиленное наблюдение. Также планируется ускоренный выпуск стерильных мух Cochliomyia hominivorax – метода, который ранее использовался для ликвидации этого паразита в США.

Вид Cochliomyia hominivorax был ликвидирован в США в 1966 году с использованием метода стерильных насекомых. В последние годы паразит вновь распространялся к северу через Центральную Америку и Мексику, что вызывало опасения американских сельскохозяйственных властей.

CDC ранее предупреждал, что заражение личинками мухи-винтореза может вызывать болезненные, плохо пахнущие раны, приводить к серьезному повреждению тканей и, без лечения, к смерти. Людям, которые обнаружили личинки в ране или почувствовали движение в области раны, рекомендуется немедленно обращаться за медицинской помощью.