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Ближний Восток

Ливанская армия начала развертывание в одной из "пилотных зон" на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 21 июля 2026 г., 10:37 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 10:43
Ливанская армия начала развертывание в одной из "пилотных зон" на юге Ливана
AP Photo/Mohammed Zaatari

Ливанская армия во вторник начала развертывание в одной из так называемых "пилотных зон" на юге страны, ранее находившейся под контролем израильских войск. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в военных кругах.

По словам источника, военнослужащие "начали развертывание в деревне Заутар аль-Гарбия" в округе Набатия после ухода оттуда израильских войск.

Напомним, вечером в понедельник 20 июля ЦАХАЛ официально подтвердил начало реализации пилотного проекта "Безопасное пространство" на юге Ливана. В сообщении пресс-службы армии подчеркивается, что реализация проекта начата по указанию политического руководства Израиля и ведется совместно с Центральным командованием армии США (CENTCOM) и ливанской армией.

В рамках пилотного этапа представители трех армий координируют свои действия и разрабатывают план дальнейшего выполнения достигнутых договоренностей.

Накануне ливанская армия призвала граждан не приезжать в Заутар аль-Гарбию и соблюдать указания военнослужащих, находящихся в этом районе, в целях обеспечения их безопасности.

Представители ливанской армии сообщили в понедельник, что ведется координация с Международной группой военной координации по Ливану (MCG4L) с целью начала развертывания ливанской армии в населенном пункте Заутар аль-Гарбия (округ Набатия) после вывода оттуда израильских войск.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что пилотный проект охватывает три района – деревни Фарун, Срифа и Заутар аль-Гарбия. При этом в заявлении ЦАХАЛа конкретные населенные пункты не были названы и не говорилось, что передача контроля ливанской армии уже состоялась. Отметим, что израильские войска до начала реализации соглашения находились только в деревне Заутар аль-Гарбия, а Фарун и Срифа были под ливанским контролем.

При этом в ЦАХАЛе подчеркивают, что израильские военные будут жестко реагировать на любые нарушения соглашения.

Ближний Восток
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