Социальное неравенство связано со структурными изменениями мозга у детей

Ученые из Королевского колледжа Лондона впервые установили связь между социальным неравенством в распределении доходов и изменениями в структуре мозга у детей, что, как показало исследование, связано с ухудшением психического здоровья. Работа опубликована в журнале Nature Mental Health.

Ранее было известно, что уровень благосостояния семьи влияет на развитие мозга ребенка, однако это исследование впервые показало, что именно степень социального неравенства в обществе связана с изменениями в развивающемся мозге. Исследователи предполагают, что жизнь в условиях социального неравенства усиливает тревожность, связанную со статусом и постоянным сравнением с другими, что нарушает уровень кортизола – гормона стресса. В результате повышается нагрузка на мозг и организм в целом, что может вызывать изменения в его развитии.

В работе были использованы данные более чем 10 000 детей в возрасте 9-10 лет из разных регионов США в рамках масштабного проекта ABCD по изучению когнитивного развития мозга подростков. Неравенство оценивалось по шкале от 0 (полное равенство, когда доход распределяется одинаково) до 1 (крайнее неравенство, когда все ресурсы сосредоточены у одного человека). Обычно показатели штатов находятся между этими значениями. Наибольшие уровни неравенства зафиксированы в Нью-Йорке, Коннектикуте, Калифорнии и Флориде, а наиболее равномерное распределение доходов наблюдается в Юте, Висконсине, Миннесоте и Вермонте.

Для анализа использовались МРТ-снимки мозга, позволяющие изучить площадь поверхности и толщину коры, включая области, отвечающие за память, внимание, эмоции и речь. Также исследовались связи между разными зонами мозга: изменения кровотока отражали уровень активности этих областей. Сканирование мозга показало, что у детей, живущих в регионах с более выраженным социальным неравенством, уменьшается площадь поверхности коры головного мозга и изменяются связи между его различными зонами. Эти данные указывают на нарушения нейроразвития, которые могут отражаться на будущем психическом здоровье и когнитивных способностях.

Далее ученые исследовали, каким образом такие изменения в мозге связаны с психическим состоянием детей. Для этого они проанализировали анкеты, оценивающие симптомы депрессии и тревожности, заполненные, когда детям было 10 и 11 лет – через полгода и полтора года после МРТ. Оказалось, что у детей, выросших в условиях более сильного неравенства, показатели психического здоровья были заметно хуже. Исследователи пришли к выводу, что структурные и функциональные изменения в мозге выступают промежуточным звеном: социальное неравенство связано с изменениями в мозге, а те, в свою очередь, с ухудшением психического состояния.