Глобальное исследование показывает резкий рост спроса на пресную воду

Исследователи из Университета Райхмана совместно с коллегами выявили резкий рост промышленного потребления пресной воды, угрожающий странам с дефицитом ресурса.

Работа опубликована в журнале Nature Sustainability.

Человечество меняет планету, выкачивая воду из рек и подземных источников. Хотя сельское хозяйство считается главным потребителем, последние десятилетия ознаменовались стремительным ростом промышленного водопользования, особенно в развивающихся регионах, где не хватает пресной воды.

Команда под руководством доктора Асафа Цахора впервые детально оценила скрытый "синий след" производства – объем пресной воды, необходимый для производства 16 важнейших материалов, включая сталь, бумагу, пластик, цемент и резину. Анализ охватил 164 страны за период с 1995 по 2021 годы и выявил удвоение ежегодного потребления воды промышленностью: с 25,1 до 50,7 миллиарда кубометров. Доля промышленного производства материалов в общем потреблении воды выросла с 2,8% до 4,7%. Особенно быстрый рост отмечен в Восточной и Южной Азии – на 267%.

Сталь оказалась самым "водоемким" материалом – на ее производство приходится 40% всего "синего следа", затем следуют бумага (18%) и пластик (9%). При этом развитые страны за период сократили свое потребление воды на 11%. Ученые предупреждают: без контроля водопользования и стимулов к экономии воды индустриальные конфликты и водный дефицит будут быстро расти.

К 2050 году водный след только этих 16 материалов может возрасти еще на 179%, а их доля в общем водопользовании достигнет 9%. Исследователи призывают срочно включить контроль воды в политические и индустриальные стратегии, чтобы не допустить нового витка водных кризисов и снизить техногенные риски.