05 ноября 2025
последняя новость: 16:33
05 ноября 2025
05 ноября 2025
последняя новость: 16:33
05 ноября 2025
Наука и Хайтек

Израильский стартап обеспечит безопасность сайтов, разработанных на базе ИИ

время публикации: 05 ноября 2025 г., 15:53 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 15:56
Израильский стартап обеспечит безопасность сайтов, разработанных на базе ИИ
AP Photo/Ted S. Warren

Шведская компания Lovable и израильский стартап Guardio создали совместное решение для защиты от мошенничества на сайтах, созданных с помощью ИИ на основе вайб-кодинга.

Компания Lovable специализируется на вайб-кодинге (vibe coding) – новом подходе к программированию, когда код генерируется ИИ на основе описания задачи на естественном языке. Lovable объявила о партнерстве с Guardio, израильским стартапом в сфере кибербезопасности.

Вайб-кодинг позволяет быстро создавать сайты и приложения без глубоких знаний программирования: разработчик формулирует на естественном языке идею или задачу, а ИИ генерирует рабочий код. Такую инновационную методику Lovable применяет для оперативного создания цифровых продуктов и уже достиг оценки превышающей миллиард долларов.

Компания Guardio интегрирует свой движок Safe Browsing в платформу Lovable, чтобы автоматически сканировать и выявлять вредоносные сайты на этапе их создания. В отличие от традиционных систем защиты, которые ориентируются на репутацию доменов, Guardio обнаруживает фишинговые и мошеннические сайты, созданные с помощью ИИ, и блокирует их до публикации. Это критически важно, так как быстрое создание сайтов с помощью ИИ увеличивает риск появления недобросовестных и вредоносных ресурсов.

Как говорят представители Lovable, совместная разработка с Guardio – это создание надежной "стены безопасности", гарантирующей, что пользователи смогут создавать сайты без опасений их использования злоумышленниками. Благодаря интеграции с Guardio, новые сайты получают защиту в реальном времени, что повышает доверие пользователей и качество цифровых продуктов. Guardio помогает Lovable реализовать потенциал вайб-кодинга, делая процесс создания сайтов безопасным и контролируемым.

