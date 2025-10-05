Археологи: слоновая кость поступала в древний Израиль из Нубии, а не из Египта

Археологи показали, что слоновая кость поступала в древний Израиль из Нубии, а не из Египта

Исследователи из Хайфского университета установили, что основным поставщиком слоновой кости для древнего Леванта была далекая Нубия, а не более близкий Египет.

Археологи провели масштабное исследование биологического и географического происхождения изделий из слоновой кости, найденных на территории древнего южного Леванта (в том числе на территории Израильского и Иудейского царств). Ученые проанализировали 624 артефакта, датированных периодом от позднего бронзового века до железного века II (примерно 1600-600 годы до н.э.). Результаты работы опубликованы в Journal of Archaeological Science.

Для определения происхождения слоновой кости исследователи применили микроскопию, масс-спектрометрию и анализ стабильных изотопов углерода, кислорода, водорода и азота. Выяснилось, что 85% изделий были изготовлены из слоновых бивней, почти 15% – из клыков бегемотов, и лишь три предмета – из клыков кабанов. Кость бегемотов имела как местное или нильское происхождение. Вся слоновая кость происходила от африканских слонов, несмотря на возможность поставок кости азиатских слонов. Анализ показал, что бивни добывались в районе шестого порога Нила, южнее современного Хартума в Судане, где располагалась в древняя Нубия.

Функции и распространение изделий из слоновой кости менялись в зависимости от эпохи. В поздний бронзовый век это были предметы роскоши: детали мебели, шкатулки для косметики, декоративные и культовые изделия. В железный век I слоновая кость стала более утилитарной – из нее делали веретена, пряслица и гребни. Как объясняют археологи, материал "опускался вниз по социальной лестнице" и использовался для демонстрации благосостояния. К железному веку II изделия вновь стали преимущественно декоративными элементами мебели.

Исследование опровергает казавшееся очевидным представление о ведущей роли Египта в торговле слоновой костью. Вероятно, Египет инициировал торговые сети, но нубийцы их перехватили в период упадка Египта, поскольку продолжение этой торговли было для них крайне важным.