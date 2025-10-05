На этой неделе объявят лауреатов Нобелевской премии 2025 года

На этой неделе будут объявлены имена лауреатов Нобелевской премии 2025 года. 6 октября в Стокгольме объявят лауреатов премии в области медицины и физиологии. 7 октября будет назван лауреат в области физики, 8 октября – химии. 9 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 10 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира.

13 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

В 2025 году размер Нобелевской премий составляет 11 млн норвежских крон за каждую премию (около €1000000 или $1174000) .

Лауреаты Нобелевской премии 2024 года

В области медицины и физиологии. Виктор Аброс (США) и Гэри Рувкун (США) "за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов".

В области физики. Джон Хопфилд (США) и Джеффри Хинтон (Канада/Великобритания) "за фундаментальные открытия и изобретения, которые сделали возможным машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей".

В области химии. Дэвид Бейкер (США) "за компьютерное моделирование структур белков", Демис Хассабис (Великобритания) и Джон Джампер (Великобритания) "за прогнозирование структур белков".

В области литературы. Хан Ган (Южная корея) "за ее интенсивную поэтическую прозу, которая сталкивается с историческими травмами и раскрывает хрупкость человеческой жизни".

Премия мира была присуждена японской организации Nihon Hidankyo "за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие никогда больше не должно быть применено".

Премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля были удостоены американские ученые Дарен Аджемоглу, Саймон Джонсон, Джеймс Робинсон "за исследования того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние".