Леса Африки перешли от поглощения к выделению углерода

Новое исследование выявило тревожную тенденцию: африканские леса, которые раньше играли ключевую роль в поглощении углерода и сдерживании изменения климата, теперь превратились из углеродного поглотителя в его источник. Международная команда ученых из Национального центра наблюдения за Землей при университетах Лестера, Шеффилда и Эдинбурга опубликовала свои выводы в журнале Scientific Reports. Согласно исследованию, леса Африки, долгое время абсорбировавшие CO₂ из атмосферы, сегодня выделяют больше углерода, чем способны улавливать.

Этот резкий разворот, произошедший после 2010 года, подчеркивает срочность более решительных глобальных мер по сохранению лесов – тема, оказавшаяся в центре внимания климатического саммита COP30, завершившегося на прошлой неделе в Бразилии. Используя новейшие спутниковые наблюдения и методы машинного обучения, ученые проанализировали более десяти лет изменений в надземной биомассе лесов и количестве углерода, удерживаемого деревьями и другой древесной растительностью. Они выяснили, что, хотя в период с 2007 по 2010 год запасы углерода в Африке росли, масштабная вырубка тропических лесов затем развернула процесс в противоположную сторону. С 2010 по 2017 год Африка ежегодно утрачивала приблизительно 106 миллиардов килограммов лесной биомассы – это сопоставимо с массой около 106 миллионов автомобилей. Основные потери приходились на тропические влажные широколиственные леса в Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре и в ряде стран Западной Африки. Причинами стали масштабная вырубка и деградация лесных экосистем. Увеличение площади саванн за счет разрастания кустарников оказалось слишком незначительным, чтобы компенсировать эти утраты.

Исследование опиралось на данные космического лазерного инструмента GEDI (NASA), радиолокационные наблюдения японских спутников ALOS, методы машинного обучения и тысячи полевых измерений. Все это позволило создать наиболее детализированную на сегодняшний день карту изменений лесной биомассы в Африке за десятилетний период, с разрешением, достаточным для отслеживания локальных тенденций утраты лесов.