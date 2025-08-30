За последние 20 лет вырубка лесов убила полмиллиона человек

За последние двадцать лет вырубка тропических лесов привела к гибели более полумиллиона человек из-за болезней, связанных с перегревом организма. Ученые выяснили, что уничтожение лесов в Амазонии, бассейне Конго и Юго-Восточной Азии усиливает жару: исчезает тень, уменьшается количество осадков и возрастает риск пожаров. В результате обезлесение оказалось ответственным более чем за треть локального потепления, которое испытывают жители этих регионов, и оно усиливает воздействие глобального изменения климата.

С 2001 по 2020 год около 345 миллионов человек в тропиках столкнулись с дополнительным нагревом из-за расчистки земель. Для 2,6 миллиона из них температура повысилась примерно на 3 °C сверх уже существующих условий, что в ряде случаев оказалось смертельно опасным. По подсчетам, ежегодно обезлесение становилось причиной около 28 тысяч дополнительных смертей, и за два десятилетия их накопилось более полумиллиона. Более половины этих жертв пришлось на Юго-Восточную Азию, где плотность населения и уязвимость к жаре выше всего. Около трети случаев зафиксировано в тропической Африке, остальные – в Центральной и Южной Америке.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change, основаны на сравнении данных о температуре и смертности в регионах с активной вырубкой. Ранее уже было известно, что уничтожение и сжигание лесов ведет к длительному повышению температуры, но это первый анализ, в котором оценили человеческие жертвы.

Авторы приводят пример бразильского штата Мату-Гросу, где ради соевых плантаций вырубили огромные площади леса. Сейчас местные фермеры требуют отмены моратория на выращивание сои в Амазонии, чтобы освободить еще больше земель.