Наш мозг распознает голоса сородичей-приматов

Наш голос – ключевой элемент социальной коммуникации, и у человека значительная часть слуховой коры отвечает за его распознавание и анализ. Ученые из Университета Женевы (UNIGE) хотели выяснить, появились ли эти способности только у людей или имеют более древнее происхождение. Чтобы ответить на этот вопрос, команда применила эволюционный подход. Сравнение обработки вокализаций приматов, близких человеку – таких как шимпанзе, бонобо и макаки, – позволяет понять, какие механизмы восприятия звука мы разделяем с другими приматами, а какие являются уникальными, и тем самым проследить формирование основы голосовой коммуникации задолго до появления речи.

В рамках исследования специалисты представили 23 добровольцам вокализации четырех видов: людей (контрольная группа), шимпанзе – близких нам как генетически, так и по акустическим характеристикам; бонобо – также генетически близких, но издающих звуки, больше похожие на птичьи; и макак – приматов, находящихся дальше от человека и эволюционно, и по звуковому репертуару. Активность слуховой коры фиксировали с помощью функциональной МРТ.

Результаты показали именно это. Участок слуховой коры – верхняя височная извилина, отвечающая за обработку звуков, включая речь, музыку и эмоциональные сигналы, – проявлял выраженную активность при прослушивании некоторых примативных вокализаций. Особенно интересно, что бонобо генетически так же близки человеку, как и шимпанзе, но их звуки значительно отличаются по акустике. По-видимому, именно сочетание эволюционной родственности и сходства в звуковых характеристиках определяет, насколько активно реагирует человеческий мозг.

Полученные данные поддерживают идею о том, что часть механизмов, отвечающих за обработку голосовых сигналов, была унаследована людьми от общих предков с человекообразными обезьянами и возникла задолго до появления членораздельной речи. Эти выводы также могут пролить свет на то, как формируется способность к распознаванию голосов и, возможно, языка у детей – например, помочь понять, каким образом младенцы ещё до рождения начинают узнавать голос своих родственников.