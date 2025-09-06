Рост продолжительности жизни остановился с середины XX века

Исследование, выполненное при участии профессора Висконсинского университета в Мэдисоне и опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало: стремительный рост продолжительности жизни, наблюдавшийся в странах с высоким уровнем дохода в первой половине XX века, больше не сохраняется. Авторы работы проанализировали данные по смертности из 23 развитых стран и использовали шесть различных статистических моделей для прогнозирования.

С 1900 по 1938 год каждый новый год рождения приносил прирост продолжительности жизни примерно на 5,5 месяца. Так, человек, появившийся на свет в 1900 году, мог рассчитывать прожить в среднем около 62 лет, а к концу 1930-х годов эта цифра поднялась уже до 80 лет. Но начиная с поколений после 1939 года темпы роста заметно снизились: новые методы прогноза показывают лишь незначительное продление жизни.

В первой половине XX века основным фактором быстрого увеличения продолжительности жизни было резкое снижение младенческой смертности благодаря медицине и улучшению условий жизни. Сегодня детская смертность минимальна, а снижение смертности среди пожилых людей уже не способно обеспечить столь же впечатляющий рост средних показателей.

Авторы отмечают, что любые прогнозы смертности остаются условными: неожиданные события вроде пандемий, научных прорывов или социальных потрясений могут сильно изменить картину. Тем не менее, такие оценки помогают государствам лучше планировать системы здравоохранения, пенсионное обеспечение и социальную политику.

Для отдельных людей выводы тоже имеют практическое значение: если рост продолжительности жизни будет идти медленнее, это скажется на личных стратегиях – от накоплений до планов выхода на пенсию и долгосрочного финансового планирования.