Веселая музыка может помочь восстановиться после укачивания

Ученые выяснили, что музыка может значительно облегчить симптомы укачивания, и ее эффект зависит от эмоционального окраса мелодий. В эксперименте использовали симулятор вождения, чтобы вызвать у добровольцев автомобильную болезнь, а затем включали им разные типы музыки. Оказалось, что радостные и мягкие композиции помогали быстрее прийти в норму, в то время как грустная музыка оказывалась даже менее полезной, чем полное бездействие.

По словам доктора Цицзуна Юэ из Юго-Западного университета в Китае, автора статьи в журнале Frontiers in Human Neuroscience, морская и автомобильная болезни сильно снижают комфорт поездок, а лекарства, которые используются для борьбы с ними, нередко вызывают сонливость и другие побочные эффекты. Музыка же может стать простым, недорогим и безопасным способом улучшить самочувствие.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи отобрали 30 человек, склонных к укачиванию, и распределили их по шести группам: четыре группы слушали разные жанры музыки, одна находилась в тишине, а в последней симулятор останавливался еще до появления тошноты, что позволило собрать контрольные данные электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Результаты оказались показательными. Радостная музыка уменьшала симптомы укачивания почти на 57%, мягкая – на 56%, страстная – на 48%. Контрольная группа, где участники просто отдыхали, сообщила о 43% улучшения, а вот при прослушивании грустной музыки уровень облегчения был минимальным – около 40%.

Записи ЭЭГ показали, что в затылочной доле мозга укачивание сопровождается снижением сложности нейронной активности. Когда участники чувствовали облегчение, показатели ЭЭГ возвращались ближе к норме. Ученые предполагают, что расслабляющая музыка снимает напряжение, которое усугубляет недомогание, радостная – отвлекает и активирует центры удовольствия, а грустная, наоборот, усиливает негативные переживания.

Авторы подчеркивают, что исследование имеет ограничения из-за небольшой выборки. Для подтверждения выводов нужны более масштабные работы, в том числе в реальных условиях, а также анализ того, как личные музыкальные предпочтения влияют на эффективность метода. В будущем команда планирует изучить воздействие музыки при разных формах укачивания.