x
07 января 2026
|
последняя новость: 12:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 января 2026
|
07 января 2026
|
последняя новость: 12:23
07 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Израильское исследование показало, что коралловые рифы устанавливают распорядок дня для микробов

Исследования
Экология
время публикации: 07 января 2026 г., 12:14 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 11:21
Израильское исследование показало, что коралловые рифы устанавливают распорядок дня для микробов
AP PHOTO/Udo Weitz

Коралловые рифы обычно называют "горячими точками" биоразнообразия, однако свежие данные показывают, что они также активно управляют микроскопической жизнью в окружающих водах. Работа, выполненная постдокторантом Хердис Г. Р. Стейнсдоттир под руководством Мигеля Х. Фрады из Еврейского университета в Иерусалиме и Межуниверситетского института морских наук в Эйлате совместно с Дерьей Аккайнак из Университета Хайфы, показала: рифы накладывают выраженные суточные ритмы на близлежащие микробные сообщества, меняя их структуру и численность в течение суток.

Исследование, опубликованное в Science Advances, отслеживало микроорганизмы в воде над рифом на севере залива Акаба и сравнивало их с организмами в открытом море зимой и летом. Частые пробы каждые шесть часов позволили выявить до этого не описанные суточные и сезонные изменения у бактерий, микроводорослей и микроскопических хищников.

Ученые обнаружили, что в рифовой воде бактерий и микроводорослей постоянно меньше, чем в соседних открытых водах – вероятно, потому что рифовые организмы активно их поглощают. При этом ночью резко возрастает численность гетеротрофных простейших (хищников, питающихся бактериями) – порой до 80 %, что подчеркивает ключевую роль хищничества в регулировании микробных сообществ.

Особое внимание привлекли симбиотические динофлагелляты семейства Symbiodiniaceae: их генетические следы стабильно достигали максимума около полудня, что может отражать ежедневные циклы высвобождения или обновления, связанные со светом и обменом веществ кораллов.

Используя генетическое секвенирование, проточную цитометрию, методы визуализации и биогеохимию, ученые создали одно из самых детальных описаний того, как во времени меняется микробная жизнь у рифов. Их выводы показывают: суточные микробные ритмы могут стать чувствительным индикатором работы рифовых экосистем и их состояния в условиях изменяющегося океана.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 18 декабря 2024

Израильские ученые разработали метод спасения коралловых рифов с помощью стволовых клеток
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 05 декабря 2025

Коралловые рифы стабилизировали углеродный цикл Земли на 250 миллионов лет