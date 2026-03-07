Наука объясняет, почему мы не можем устоять перед соблазном перекусить, даже когда уже сыты

Исследователи из Университета Восточной Англии могли приблизиться к объяснению того, почему нам так сложно отказаться от печенья, даже когда мы уже сыты. Новое исследование показывает, что человеческий мозг продолжает реагировать на привлекательные пищевые стимулы даже после того, как чувство голода уже удовлетворено.

На самом деле чувство сытости не способно полностью отключить реакцию мозга на аппетитную еду. Это указывает на то, что пищевые сигналы могут провоцировать переедание даже при отсутствии голода. В исследовании приняли участие 76 добровольцев, за мозговой активностью которых наблюдали с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ) во время игры, связанной с продуктами питания – конфетами, шоколадом, чипсами и попкорном.

В середине эксперимента участникам предлагали порцию одного из продуктов до тех пор, пока они не переставали хотеть есть. По словам исследователей, добровольцы действительно ощущали сытость – они сообщали о снижении аппетита, а их поведение показывало, что еда больше не вызывает у них интереса. Однако мозг демонстрировал совсем другую картину. Электрическая активность в областях мозга, отвечающих за вознаграждение, продолжала сильно реагировать на изображения еды, которая уже перестала быть желанной, даже после того как участники были полностью сыты.

Результаты исследования указывают на то, что наши реакции на пищевые стимулы могут функционировать как привычки – автоматические, выработанные реакции, сформировавшиеся за годы сочетания определенных продуктов с удовольствием.

Ученые также не обнаружили связи между способностью человека принимать осознанные решения и тем, насколько мозг устойчив к снижению привлекательности еды. Это говорит о том, что даже люди с сильной силой воли могут быть подвержены автоматическим нейронным реакциям.