Шимпанзе используют "научный метод", чтобы взвешивать доказательства и планировать свои действия

Исследование показало, что шимпанзе (Pan troglodytes), когда им предлагали найти лакомство, спрятанное в одной из двух коробок, оценивали несколько источников информации и могли менять свой выбор при появлении новых, противоречивых данных. Эти результаты указывают на то, что шимпанзе способны к метапознанию – способности размышлять о собственном мышлении, взвешивать доказательства и принимать решения на основе этого анализа.

Ученые давно знают, что приматы умеют оценивать доказательства. Например, шимпанзе отслеживают следы крошек, чтобы найти пищу, и при недостатке информации ищут дополнительные подсказки. Однако оставался вопрос, способны ли они менять свои убеждения в ответ на новые доказательства – ключевой показатель метакогнитивной способности. Команда ученых применила несколько поведенческих тестов с пищевыми вознаграждениями, спрятанными в одной из двух коробок. В первых двух экспериментах шимпанзе обучались выбирать коробку для получения еды, после чего им демонстрировали два противоречивых доказательства относительно местоположения лакомства. Сначала они видели одно доказательство и делали выбор, затем появлялось второе доказательство, и шимпанзе могли пересмотреть свое решение.

В одном из экспериментов для демонстрации "сильных" доказательств исследователи прорезали окно в боковой стенке одной из коробок, чтобы шимпанзе могли увидеть лакомство внутри. "Слабые" доказательства представляли собой встряхивание другой коробки, показывающее, что в ней что-то есть. Обезьяны гораздо чаще меняли свое первоначальное решение, когда им показывали сильные доказательства, чем при слабых. Тем не менее, эти результаты не дали ученым ответа на вопрос, почему именно шимпанзе решали изменить свое мнение.

В третьем эксперименте исследователи представили шимпанзе три коробки: в одной содержались веские доказательства наличия еды, в другой – слабые, а в третьей – никаких. Перед тем как животные сделали выбор, коробку с "сильными доказательствами" убирали. Оставшись перед бинарным выбором, шимпанзе последовательно выбирали коробку со слабыми доказательствами вместо пустой. Это продемонстрировало, что при принятии решений они учитывали как сильные, так и слабые доказательства, а не фокусировались только на наиболее убедительных.

В последних экспериментах ученые проверяли у обезьян еще две метакогнитивные способности. На этот раз после демонстрации слабых и сильных доказательств в пользу двух коробок им показывали дополнительное слабое доказательство. Оно могло быть тем же, что и раньше – встряхивание коробки, показывающее наличие чего-то внутри, – или новым: звук, возникающий при бросании в коробку второго кусочка еды. Обезьяны с большей вероятностью меняли свое первоначальное решение и выбирали коробку, когда слышали два разных доказательства, а не одно и то же повторно. Это указывает на то, что они учитывали, как разные доказательства складываются, усиливая аргумент в пользу выбора.

В последнем тесте исследователи снова добавили новые доказательства после того, как животные сделали первый выбор. На этот раз новые данные противоречили первоначальным – например, шимпанзе показывали камешек в коробке, который мог издавать дребезжащий звук, слышанный ранее. Обезьяны последовательно реагировали на такие противоречия, меняя свое решение.