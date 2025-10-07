Крепкая дружба может замедлить старение на клеточном уровне

Ученые выяснили, что прочные и долговременные социальные связи способны замедлять биологическое старение организма. С помощью "эпигенетических часов" – метода, основанного на анализе ДНК, – исследователи обнаружили, что люди, на протяжении жизни окруженные поддерживающими отношениями, демонстрируют более "молодой" биологический возраст и менее выраженные признаки воспаления. Причем важную роль играли не отдельные дружбы, а устойчивые связи, сохранявшиеся десятилетиями.

Работа, опубликованная в журнале Brain, Behavior and Immunity – Health, опирается на данные более 2100 участников крупного исследования "Середина жизни в США" (MIDUS). Исследователи из Корнелльского университета обнаружили: чем выше уровень так называемого "кумулятивного социального преимущества" – совокупности прочных и позитивных отношений на протяжении жизни, – тем медленнее происходят эпигенетические изменения, связанные со старением, и тем ниже уровень хронического воспаления.

Ученые использовали два ключевых биомаркера – GrimAge и DunedinPACE, которые считаются наиболее точными показателями биологического возраста и риска заболеваний. У людей с богатыми социальными связями эти показатели оказались значительно лучше. Исследователи предполагают, что длительная социальная поддержка положительно влияет на регуляторные системы организма – эпигенетические, воспалительные и гормональные. Особенно заметна была связь между социальным благополучием и низким уровнем интерлейкина-6 – вещества, участвующего в развитии воспалительных и возрастных заболеваний. При этом значимых связей с кратковременными стрессовыми реакциями, такими как уровень кортизола, найдено не было.

В отличие от многих работ, рассматривающих социальные факторы отдельно (например, количество друзей или семейное положение), это исследование подходило к ним комплексно. "Кумулятивное социальное преимущество" отражало совокупное воздействие отношений, накопленных в разные периоды жизни и в разных социальных контекстах.

Авторы подчеркивают: речь не идет о том, что одна дружба или участие в волонтерстве способны "омолодить" организм. Главное – стабильные, теплые и длительные связи, формирующиеся на протяжении десятилетий. Результаты подтверждают: социальная жизнь влияет не только на психологическое благополучие, но и на реальные биологические процессы, определяющие здоровье и долголетие.